Баскетболистки сборной России обыграли босниек в матче отбора ЧЕ-2021

Встреча группы С, матчи которой проходят в Сараево, завершилась со счетом 72:68 (20:22, 14:18, 26:17, 12:11) в пользу российской сборной. Самой результативной в составе победительниц стала Раиса Мусина, набравшая 25 очков. Еще 11 очков команде принесла Анна Лешковцева.

Сборные России и Боснии и Герцеговины имеют в своем активе по 7 очков и возглавляют турнирную таблицу группы С. Следующий матч россиянки проведут 4 февраля дома против сборной Эстонии. Боснийки в этот же день сыграют на выезде с командой Швейцарии.