Дмитрий Кулагин не поможет сборной России в отборочных играх на ЧЕ

Сборная России 28 и 30 ноября проведет матчи отборочного турнира Евробаскета против команд Эстонии и Италии соответственно. Встречи пройдут в так называемом «пузыре» в Таллине.

Находящийся без клуба Кулагин был включен в расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи вместе с еще двумя игроками, пропускающими на данный момент клубный сезон: Андреем Воронцевичем и Евгением Валиевым. Двое последних уже начали подготовку к матчам в Таллине.