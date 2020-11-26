Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации ЧМ

Сегодня в португальском Матозиньюше в поединке третьего тура отборочной группы А белорусы обыграли команду Албании с результатом 90:50 (21:16, 24:7, 23:20, 22:7). Только в самом начале игры албанцы несколько раз вырывались вперед, но потом подопечные Ростислава Вергуна полностью завладели инициативой и уверенно выиграли с перевесом в 40 баллов. Самым результативным в составе победителей стал Артем Параховский, набравший 17 очков.