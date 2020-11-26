Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации ЧМ
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали третью викторию подряд на первом квалификационном этапе чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали третью викторию подряд на первом квалификационном этапе чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в португальском Матозиньюше в поединке третьего тура отборочной группы А белорусы обыграли команду Албании с результатом 90:50 (21:16, 24:7, 23:20, 22:7). Только в самом начале игры албанцы несколько раз вырывались вперед, но потом подопечные Ростислава Вергуна полностью завладели инициативой и уверенно выиграли с перевесом в 40 баллов. Самым результативным в составе победителей стал Артем Параховский, набравший 17 очков.
В субботу, 28 ноября, белорусские баскетболисты встретятся с командой Кипра, которая сегодня будет соперничать с португальцами.
На старте отборочного турнира белорусы разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, а затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь — 6 очков (3 матча), Албания — 4 (3), Португалия — 3 (2), Кипр — 2 (2).
В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучшие команды.