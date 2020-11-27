Воронцевич назначен капитаном сборной России по баскетболу
ТАСС, 27 ноября. Форвард Андрей Воронцевич выбран капитаном сборной России по баскетболу на отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года, которые пройдут в Таллине. Об этом сообщает
ТАСС, 27 ноября. Форвард Андрей Воронцевич выбран капитаном сборной России по баскетболу на отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года, которые пройдут в Таллине. Об этом сообщает
Кандидатура Воронцевича, который в настоящий момент находится без клуба, была поддержана командой единогласно.
Воронцевичу 33 года, он является трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и девятикратным победителем Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.