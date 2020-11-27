Воронцевич назначен капитаном сборной России по баскетболу

Кандидатура Воронцевича, который в настоящий момент находится без клуба, была поддержана командой единогласно. Вице-капитаном стал атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин. Ближайшие матчи отборочного цикла сборная России проведет 28 и 30 ноября в Таллине против команд Эстонии и Италии.