Сборная России уступила команде Италии в матче отбора к Евробаскету
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная России по баскетболу проиграла команде Италии в матче 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2022.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная России по баскетболу проиграла команде Италии в матче 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2022.
Встреча группы В, прошедшая в Таллине в «пузыре» без зрителей, завершилась поражением россиян со счетом 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20). У итальянцев 27 очков набрал Амедео Тесситори. В составе сборной России
Россияне с 6 очками идут на втором месте в группе, итальянцы (6 очков) — первые. Сборная России в следующем матче квалификации сыграет с командой Северной Македонии 18 февраля.