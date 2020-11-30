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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России уступила команде Италии в матче отбора к Евробаскету

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная России по баскетболу проиграла команде Италии в матче 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2022.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы В, прошедшая в Таллине в «пузыре» без зрителей, завершилась поражением россиян со счетом 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20). У итальянцев 27 очков набрал Амедео Тесситори. В составе сборной России дабл-дабл оформил Андрей Воронцевич (11 очков + 11 подборов).

Россияне с 6 очками идут на втором месте в группе, итальянцы (6 очков) — первые. Сборная России в следующем матче квалификации сыграет с командой Северной Македонии 18 февраля.

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