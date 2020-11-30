Сборная России уступила команде Италии в матче отбора к Евробаскету

Встреча группы В, прошедшая в Таллине в «пузыре» без зрителей, завершилась поражением россиян со счетом 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20). У итальянцев 27 очков набрал Амедео Тесситори. В составе сборной России дабл-дабл оформил Андрей Воронцевич (11 очков + 11 подборов).