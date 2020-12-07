Баскетболисты сборной Беларуси завершат квалификацию ЧМ на Кипре

В Никосии 18 февраля 2021 года в матче пятого тура белорусы сыграют с португальцами, а 20 февраля завершат турнир встречей с киприотами. Для белорусских баскетболистов эти встречи не имеют принципиального значения — они уже обеспечили себе выход во второй квалификационный раунд мирового первенства. Подопечные Ростислава Вергуна уже одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь — 8 очков, Португалия — 7, Албания — 5, Кипр — 4.