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12:40 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты сборной Беларуси завершат квалификацию ЧМ на Кипре

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила места проведения заключительных матчей первого квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Беларуси, выступающая в группе А, два заключительных поединка проведет на Кипре.

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В Никосии 18 февраля 2021 года в матче пятого тура белорусы сыграют с португальцами, а 20 февраля завершат турнир встречей с киприотами. Для белорусских баскетболистов эти встречи не имеют принципиального значения — они уже обеспечили себе выход во второй квалификационный раунд мирового первенства. Подопечные Ростислава Вергуна уже одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь — 8 очков, Португалия — 7, Албания — 5, Кипр — 4.

Заключительные игры в квартете В пройдут 18—20 февраля в косовской Приштине. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия — 7, Словакия — 6, Косово — 6, Люксембург — 5.

В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучшие команды.

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