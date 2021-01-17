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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок чемпиона Испании вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России объявил список из 27 кандидатов на участие в заключительных матчах квалификации чемпионата Европы-2022 с Северной Македонией и Эстонией, которые пройдут в Перми соответственно 19 и 21 февраля, сообщает официальный сайт РФБ.

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Источник: РИА "Новости"

Два игрока приглашены в национальную команду впервые — 27-летний защитник «Нижнего Новгорода» Артём Комолов и 18-летний форвард Павел Савков.

Права на Савкова принадлежат чемпиону Испании «Басконии». Сейчас он выступает за «Ираурги» в третьем дивизионе Испании. Параллельно Савков привлекается к тренировкам основной команды «Басконии».

Предварительный состав сборной России:

Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба — ЦСКА).

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Химки»), Антон Квитковских («Автодор»), Павел Савков («Ираурги"/"Баскония»).

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