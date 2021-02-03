Белорусские баскетболистки проиграли полькам в квалификации ЧЕ

Сегодня в латвийской столице в своем втором поединке квалификационной группы F белоруски проиграли команде Польши со счетом 56:68 (12:17, 13:16, 16:13, 15:22).

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Завтра подопечные Натальи Трофимовой сыграют с баскетболистками Великобритании, а 6 февраля завершат турнир второй встречей с польской дружиной. На старте отборочного цикла белоруски разгромили в Манчестере британок со счетом 90:59.

Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания — 5 очков (3 матча), Польша — 4 (3), Беларусь — 3 (2).

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.