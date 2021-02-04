Белорусские баскетболистки победили британок в квалификации ЧЕ
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После вчерашнего поражения от команды Польши (56:68) сегодня команда Натальи Трофимовой выиграла у команды Великобритании со счетом 67:57 (14:12, 20:21, 18:18, 15:6). Самой результативной в составе белорусок стала Юлия Рытикова, набравшая 17 очков, на балл меньше в активе Екатерины Снытиной, 15 очков у Анастасии Веремеенко. В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли британок в Манчестере с результатом 90:59.
Свой последний отборочный поединок сборная Беларуси проведет 6 февраля с польской дружиной.
Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания — 6 очков (4 матча), Беларусь — 5 (3), Польша — 4 (3).
В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.
Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет