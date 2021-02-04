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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки победили британок в квалификации ЧЕ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После вчерашнего поражения от команды Польши (56:68) сегодня команда Натальи Трофимовой выиграла у команды Великобритании со счетом 67:57 (14:12, 20:21, 18:18, 15:6). Самой результативной в составе белорусок стала Юлия Рытикова, набравшая 17 очков, на балл меньше в активе Екатерины Снытиной, 15 очков у Анастасии Веремеенко. В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли британок в Манчестере с результатом 90:59.

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Свой последний отборочный поединок сборная Беларуси проведет 6 февраля с польской дружиной.

Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания — 6 очков (4 матча), Беларусь — 5 (3), Польша — 4 (3).

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17—27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.

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