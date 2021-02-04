Белорусские баскетболистки победили британок в квалификации ЧЕ

После вчерашнего поражения от команды Польши (56:68) сегодня команда Натальи Трофимовой выиграла у команды Великобритании со счетом 67:57 (14:12, 20:21, 18:18, 15:6). Самой результативной в составе белорусок стала Юлия Рытикова, набравшая 17 очков, на балл меньше в активе Екатерины Снытиной, 15 очков у Анастасии Веремеенко. В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли британок в Манчестере с результатом 90:59.