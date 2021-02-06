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19:40 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по баскетболу завоевала право участия в чемпионате Европы 2021 года

ТАСС, 6 февраля. Баскетболистки сборной России со счетом 103:47 обыграли команду Швейцарии в матче заключительного тура квалификации на чемпионат Европы 2021 года. Встреча прошла в Оренбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Самой результативной баскетболисткой матча стала Мария Вадеева, сделавшая дабл-дабл (25 очков + 11 подборов). В составе национальной команды дебютировала 20-летняя Дарья Репникова.

Россиянки с 11 очками заняли первое место в отборочной группе С. Второй стала уступившая команде России по дополнительным показателям сборная Боснии и Герцеговины (11), на третьей строчке завершили квалификацию швейцарки (7), на четвертой — эстонки (5).

На чемпионат Европы напрямую попадут победители всех девяти отборочных групп, также в турнире примут участие лучшие пять команд, которые станут в своих квартетах вторыми.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующим победителем является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.

Евробаскет-2021 пройдет 17—27 июня во Франции и Испании.

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