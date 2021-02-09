Определились все участники финала женского чемпионата Европы по баскетболу

Высшим достижением белорусских баскетболисток на континентальном первенстве является бронза, завоеванная в дебютном для них ЧЕ в Италии в 2007 году. Вместе с ними в финал вышли победительницы еще восьми групп: Словения, Швеция, Россия, Чехия, Сербия, Бельгия, Словакия и Хорватия, а также пять лучших команд, занявших вторые места (Греция, Черногория, Босния и Герцеговина, Италия, Турция). Жеребьевка групп женского Евробаскета пройдет 8 марта в испанской Валенсии. Финальный этап женского чемпионата Европы пройдет 17—27 июня на аренах Испании и Франции, команды которых были освобождены от квалификации.