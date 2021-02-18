Баскетболисты сборной Беларуси сыграют с португальцами в квалификации чемпионата мира

В Никосии белорусы встретятся с командой Португалии, а 20 февраля завершат турнир в группе А матчем со сборной Албании, которая сегодня сыграет с киприотами. Результаты этих поединков для сборной Беларуси не имеют принципиального значения — она уже обеспечила себе выход в следующий этап отборочного турнира ЧМ-2023. Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь — 8 очков, Португалия — 7, Албания — 5, Кипр — 4.
В кипрской столице в составе белоруской дружины сыграют: Владимир Веремеенко, Алексей Тростинецкий, Вадим Стубеда, Андрей Стабровский, Андрей Рогозенко, Владислав Близнюк, Александр Пустогвар, Денис Викентьев, Евгений Белянков, Бенджамин-Павел Дуду, Даниил Борисевич (все — «Цмокі-Мінск»), Артем Мальков, Владислав Микульский (оба — «Борисфен», Могилев), Максим Салаш («Сан-Пабло Бургос», Испания).
Заключительные игры в группе В пройдут 18—20 февраля в косовской Приштине. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия — 7, Словакия — 6, Косово — 6, Люксембург — 5. В следующий этап квалификации мирового первенства выходят по две лучшие команды из двух групп.