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18 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты сборной Беларуси проиграли португальцам в квалификации чемпионата мира

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси неудачно начали заключительный этап первого квалификационного раунда чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Никосии белорусы проиграли команде Португалии со счетом 57:75 (12:14, 11:25, 6:17, 28:19). Свой последний поединок в группе А белорусская сборная проведет 20 февраля против албанцев, которые сегодня сыграют с киприотами.

Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56, Албании — 90:50, обеспечив себе путевку в следующий раунд отборочного этапа мирового первенства.

Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Португалия — 9 очков (5 матчей), Беларусь — 9 (5), Албания — 5 (4), Кипр — 4 (4).

Заключительные игры в группе В проходят в Приштине. Сегодня словаки сыграют с исландцами, команда Люксембурга встретится с баскетболистами Косово.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия — 7, Словакия — 6, Косово — 6, Люксембург — 5.

В следующий этап квалификации мирового первенства выходят по две лучших команды из двух групп.

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