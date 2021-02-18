Баскетболисты сборной Беларуси проиграли португальцам в квалификации чемпионата мира

Сегодня в Никосии белорусы проиграли команде Португалии со счетом 57:75 (12:14, 11:25, 6:17, 28:19). Свой последний поединок в группе А белорусская сборная проведет 20 февраля против албанцев, которые сегодня сыграют с киприотами.

Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56, Албании — 90:50, обеспечив себе путевку в следующий раунд отборочного этапа мирового первенства.

Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Португалия — 9 очков (5 матчей), Беларусь — 9 (5), Албания — 5 (4), Кипр — 4 (4).

Заключительные игры в группе В проходят в Приштине. Сегодня словаки сыграют с исландцами, команда Люксембурга встретится с баскетболистами Косово.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия — 7, Словакия — 6, Косово — 6, Люксембург — 5.