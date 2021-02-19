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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России отобралась на Евробаскет

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Баскетболисты сборной России победили команду Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022 и завоевали себе путевку на Евробаскет.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B, прошедшая в пятницу в Перми, завершилась со счетом 94:77 (26:21, 25:12, 21:21, 22:23) в пользу россиян. У победителей самым результативным на паркете был Джоэль Боломбой, набравший 19 очков. У македонцев 18 баллов на счету Войдана Стояновски.

Сборная России одержала третью победу в пяти проведенных матчах группы и обеспечила себе место не ниже третьего в таблице квартета, которое дает право выступить в финальном турнире Евробаскета-2022.

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