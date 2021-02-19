Сборная России отобралась на Евробаскет

Встреча группы B, прошедшая в пятницу в Перми, завершилась со счетом 94:77 (26:21, 25:12, 21:21, 22:23) в пользу россиян. У победителей самым результативным на паркете был Джоэль Боломбой, набравший 19 очков. У македонцев 18 баллов на счету Войдана Стояновски.