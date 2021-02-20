Белорусские баскетболисты победили албанцев в квалификации чемпионата мира

В последнем поединке соревнований группы А в Никосии подопечные Ростислава Вергуна победили команду Албании с результатом 93:72 (25:24, 19:15, 26:16, 23:17). Самым результативным в составе белорусов стал Евгений Белянков, набравший 26 очков. В другом матче португальцы победили хозяев турнира баскетболистов Кипра со счетом 84:52. Путевки в следующий отборочный раунд завоевали команды Беларуси и Португалии. В первый игровой день соревнований в кипрской столице белорусские баскетболисы проиграли португальцам со счетом 57:75. Ранее сборная Беларуси одержала четыре виктории кряду: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Итоговое положение: Португалия — 11 очков, Беларусь — 11, Албания — 7, Кипр — 7.