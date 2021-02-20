Белорусские баскетболисты победили албанцев в квалификации чемпионата мира

Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
20.02
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
20.02
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
20.02
Сассуоло
Болонья
11
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
20.02
Шальке-04
Боруссия Д
04
Футбол. Зарубежный
20.02
Ливерпуль
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
20.02
Валенсия
Сельта
20
Хоккей. НХЛ
20.02
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
20.02
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
23
Футбол. Зарубежный
20.02
Дженоа
Верона
22
Футбол. Кубок России
20.02
Динамо
Спартак
20
Хоккей. КХЛ
20.02
Ак Барс
Спартак
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
20.02
Локомотив
СКА
21
Хоккей. КХЛ
20.02
ЦСКА
Динамо Р
14
Футбол. Зарубежный
20.02
Нант
Марсель
11
Хоккей. КХЛ
20.02
Торпедо НН
Авангард
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
20.02
Атлетико
Леванте
02
Футбол. Зарубежный
20.02
Бернли
Вест Бромвич Альбион
00
Футбол. Зарубежный
20.02
Айнтрахт Ф
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
20.02
Боруссия М
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
20.02
Кельн
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
20.02
Фрайбург
Унион Б
01
Хоккей. КХЛ
20.02
Динамо Мн
Трактор
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
20.02
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Кубок России
20.02
Зенит
Арсенал Т
12
Хоккей. КХЛ
20.02
Салават Юлаев
Куньлунь
54
Хоккей. КХЛ
20.02
Йокерит
ХК Динамо
ОТ
45
Футбол. Зарубежный
20.02
Эльче
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
20.02
Саутгемптон
Челси
11
Футбол. Зарубежный
20.02
Сент-Этьен
Реймс
11
Хоккей. КХЛ
20.02
Амур
Нефтехимик
30
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
10СКА разгромил «Спартак»
20 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты победили албанцев в квалификации чемпионата мира

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В последнем поединке соревнований группы А в Никосии подопечные Ростислава Вергуна победили команду Албании с результатом 93:72 (25:24, 19:15, 26:16, 23:17). Самым результативным в составе белорусов стал Евгений Белянков, набравший 26 очков. В другом матче португальцы победили хозяев турнира баскетболистов Кипра со счетом 84:52. Путевки в следующий отборочный раунд завоевали команды Беларуси и Португалии. В первый игровой день соревнований в кипрской столице белорусские баскетболисы проиграли португальцам со счетом 57:75. Ранее сборная Беларуси одержала четыре виктории кряду: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Итоговое положение: Португалия — 11 очков, Беларусь — 11, Албания — 7, Кипр — 7.

В заключительных играх группы В в косовской Приштине исландцы одолели команду Люксембурга — 86:84, а словаки были сильнее сборной Косово — 77:73. Итоговое положение: Исландия — 11, Словакия — 9, Люксембург — 8, Косово — 8. Баскетболисты Исландии и Словакии продолжат выступление в следующем раунде квалификации мирового первенства.

Гороскоп на май 2020
Пернатая засада: во время учений военных на них напали гуси (Видео)
Россия в предпоследний день ЧМ все же выиграла первую медаль
«Зенит» вылетел из Кубка России при очень странном судействе
Странный пенальти и гол пяткой. «Динамо» вынесло «Спартак»
«Бавария» неожиданно проиграла в матче Бундеслиги
«Эвертон» нанес «Ливерпулю» четвертое поражение в АПЛ подряд
«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»
Гол Каземиру принес мадридскому «Реалу» победу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь