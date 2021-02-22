Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в отборе на Кубок Азии

Напомним, что розыгрыш в группе F, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновился спустя год, и все оставшиеся игры проходят в Манаме (Бахрейн).

Казахстан и Шри-Ланка встречались уже во второй раз. Нескольким днями ранее подопечные Эмиля Райковича обыграли этого соперника со счетом 111:52, а сегодня были сильнее с еще большей разницей — 107:37.