Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в отборе на Кубок Азии
Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу над
Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу над
Напомним, что розыгрыш в группе F, который был прерван
Казахстан и
Это была предпоследняя встреча в квалификации для обеих команд. Отметим, что Казахстан уже фактически гарантировал себе выход на Кубок Азии, так как уверенно лидирует в группе, а путевки напрямую получат первые две команды. Участники же, занявшие третьи места, проведут дополнительные игры.