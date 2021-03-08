Определились соперники российских баскетболисток на групповом этапе чемпионата Европы

Команды выступят в группе D. Группу А составили сборные Швеции, Белоруссии, Испании, Словакии, группу В — сборные Черногории, Сербии, Италии, Греции, группу С — сборные Боснии и Герцеговины, Словении, Турции и Бельгии.
Турнир состоится 17—27 июня во Франции и Испании. Матчи группы D пройдут во французском Страсбурге.
Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующим победителем является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.