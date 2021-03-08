Определились соперники российских баскетболисток на групповом этапе чемпионата Европы

Команды выступят в группе D. Группу А составили сборные Швеции, Белоруссии, Испании, Словакии, группу В — сборные Черногории, Сербии, Италии, Греции, группу С — сборные Боснии и Герцеговины, Словении, Турции и Бельгии.

Турнир состоится 17—27 июня во Франции и Испании. Матчи группы D пройдут во французском Страсбурге.