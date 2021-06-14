Глава FIBA временно покинул пост из-за обвинений в домогательствах

10 июня FIBA получила от издания New York Times и правозащитной организации Human Rights Watch несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Отмечается, что Ньянг был главой федерации с 1999 по 2007 год и мог знать о совершаемых действиях в тот период.