Глава FIBA временно покинул пост из-за обвинений в домогательствах
Глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг временно оставил свой пост после обвинений в сексуальных домогательств. Об этом сообщает
Глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг временно оставил свой пост после обвинений в сексуальных домогательств. Об этом сообщает
10 июня FIBA получила от издания New York Times и правозащитной организации Human Rights Watch несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Отмечается, что Ньянг был главой федерации с 1999 по 2007 год и мог знать о совершаемых действиях в тот период.
Пост главы FIBA временно займет первый