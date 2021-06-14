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12:02 (мск), источник: Московский комсомолец

Глава FIBA временно покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг временно оставил свой пост после обвинений в сексуальных домогательств. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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10 июня FIBA получила от издания New York Times и правозащитной организации Human Rights Watch несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Отмечается, что Ньянг был главой федерации с 1999 по 2007 год и мог знать о совершаемых действиях в тот период.

Пост главы FIBA временно займет первый вице-президент организации Шейх Сауд Али Аль-Тани Также на время расследования FIBA отстранила двух тренеров — Амаду Бамбу, Умара Сиссоко и официального представителя Федерации баскетбола Мали Харио Майгу.

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