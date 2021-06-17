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08:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки сыграют с испанками на старте чемпионата Европы

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси сегодня примут старт в 38-м женском чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем первом поединке предварительной группы А в испанской Валенсии белоруски сыграют с действующим чемпионом Старого Света командой Испании. Игра начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2». Также сегодня в этом квартете сыграют сборные Словакии и Швеции. Завтра, 18 июня, подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции. В официальную заявку белорусской сборной включены 12 баскетболисток: Ольга Зюзькова, Татьяна Лихтарович, Юлия Рытикова, Александра Тарасова, Янина Инкина, Виктория Гаспер, Анастасия Веремеенко, Анна Брич, Алекс Бентли, Мария Попова, Юлия Василевич, Алена Карасевич.

Расклад сегодняшних матчей первого тура в остальных предварительных группах:

В (Валенсия): Италия — Сербия, Греция — Черногория.

С (Страсбург): Бельгия — Босния и Герцеговина, Турция — Словения.

D (Страсбург): Чехия — Россия, Франция — Хорватия.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в ¼ финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, — 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, — 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является третье место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.

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