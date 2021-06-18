Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы

В своем первом поединке предварительной группы А в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили действующего чемпиона Старого Света команду Испании — 53:51 (14:9, 7:13, 14:11, 18:18). Первую десятиминутку белоруски выиграли с разницей в пять очков, а на большой перерыв ушли с дефицитом в один балл — 21:22. Во второй половине была абсолютно равная игра, а на последней секунде заключительной четверти победу белорускам принес точный бросок Алекс Бентли. Самой результативной в составе победительниц стала Мария Попова, набравшая 19 очков. Завтра белоруски встретятся со сборной Словакии, которая на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Со шведками белорусские баскетболистки сыграют 20 июня.