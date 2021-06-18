Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно начали выступление в финальной стадии 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно начали выступление в финальной стадии 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем первом поединке предварительной группы А в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили действующего чемпиона Старого Света команду Испании — 53:51 (14:9, 7:13, 14:11, 18:18). Первую десятиминутку белоруски выиграли с разницей в пять очков, а на большой перерыв ушли с дефицитом в один балл — 21:22. Во второй половине была абсолютно равная игра, а на последней секунде заключительной четверти победу белорускам принес точный бросок Алекс Бентли. Самой результативной в составе победительниц стала Мария Попова, набравшая 19 очков. Завтра белоруски встретятся со сборной Словакии, которая на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Со шведками белорусские баскетболистки сыграют 20 июня.
Результаты первых игр в остальных квартетах:
После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в четвертьфинал. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.