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00:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно начали выступление в финальной стадии 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем первом поединке предварительной группы А в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили действующего чемпиона Старого Света команду Испании — 53:51 (14:9, 7:13, 14:11, 18:18). Первую десятиминутку белоруски выиграли с разницей в пять очков, а на большой перерыв ушли с дефицитом в один балл — 21:22. Во второй половине была абсолютно равная игра, а на последней секунде заключительной четверти победу белорускам принес точный бросок Алекс Бентли. Самой результативной в составе победительниц стала Мария Попова, набравшая 19 очков. Завтра белоруски встретятся со сборной Словакии, которая на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Со шведками белорусские баскетболистки сыграют 20 июня.

Результаты первых игр в остальных квартетах:

  • В (Валенсия): Сербия — Италия — 86:81 (в овертайме), Черногория — Греция — 70:55;.
  • С (Страсбург): Босния и Герцеговина — Бельгия — 70:55, Словения — Турция — 72:47.
  • D (Страсбург): Россия — Чехия — 73:69, Франция — Хорватия — 105:63.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в четвертьфинал. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.

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