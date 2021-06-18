Белорусские баскетболистки проиграли словачкам на чемпионате Европы

Сегодня в испанской Валенсии команда Натальи Трофимовой во втором туре предварительной группы А встречалась с командой Словакии и уступила с разницей в четыре балла — 54:58 (14:13, 12:15, 11:11, 17:19). Самой результативной в составе белорусок стала Алекс Бентли, набравшая 17 очков.

Вчера белорусские баскетболистки сенсационно победили чемпионок континента испанок с перевесом в два очка — 53:51. Сборная Словакии на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Свой заключительный матч группового этапа сборная Беларуси проведет 20 июня против шведских баскетболисток.

К этому времени завершились встречи второго тура в других группах:

В: Сербия — Греция — 85:51, Италия — Черногория — 77:61;.

С: Босния и Герцеговина — Турция — 64:54, Бельгия — Словения — 92:57;.

D: Россия — Хорватия — 73:62.