Белорусские баскетболистки проиграли словачкам на чемпионате Европы
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси потерпели первое поражение на 38-м женском чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси потерпели первое поражение на 38-м женском чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в испанской Валенсии команда Натальи Трофимовой во втором туре предварительной группы А встречалась с командой Словакии и уступила с разницей в четыре балла — 54:58 (14:13, 12:15, 11:11, 17:19). Самой результативной в составе белорусок стала Алекс Бентли, набравшая 17 очков.
Вчера белорусские баскетболистки сенсационно победили чемпионок континента испанок с перевесом в два очка — 53:51. Сборная Словакии на старте уступила команде Швеции с результатом 57:74. Свой заключительный матч группового этапа сборная Беларуси проведет 20 июня против шведских баскетболисток.
К этому времени завершились встречи второго тура в других группах:
В: Сербия — Греция — 85:51, Италия — Черногория — 77:61;.
С: Босния и Герцеговина — Турция — 64:54, Бельгия — Словения — 92:57;.
D: Россия — Хорватия — 73:62.
После окончания группового этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в ¼ финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня.