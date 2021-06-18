Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы

Самой результативной баскетболисткой матча стала хорватка Ивана Дойкич, набравшая 25 очков. В составе сборной России больше всех очков набрала Раиса Мусина, в активе которой дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).

Сборная России возглавляет таблицу группы D, набрав четыре очка. Россиянки обеспечили себе место не ниже третьего в группе. Победители групп выйдут в четвертьфинал напрямую, команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала. На втором месте располагаются француженки (2), команда Хорватии (2) идет третьей, замыкают таблицу чешки (1). Встреча второго тура между сборными Франции и Чехии пройдет позднее в пятницу.

В следующем туре 20 июня сборная России сыграет с командой Франции, хорватки в тот же день встретятся с чешками. Чемпионат Европы проходит с 17 по 27 июня во Франции и Испании.