Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы

Сегодня в своем заключительном поединке предварительной группы А белоруски разгромили команду Швеции с разницей в 24 очка — 78:54 (25:18, 15:11, 17:13, 21:12). Только в начале встречи скандинавки доминировали, а потом белорусские баскетболистки перехватили инициативу и уверенно довели встречу до победы. Самой результативной в составе белорусской дружины стала Алекс Бентли, набравшая 20 очков, в активе Марии Поповой на три балла меньше.

В первом туре подопечные Натальи Трофимовой сенсационно одержали победу над чемпионками континента испанками — 53:51, а потом неожиданно уступили сборной Словакии — 58:54. Шведские баскетболистки сначала разгромили словачек — 74:57, а затем проиграли испанской сборной со счетом 55:76. Сегодня вечером в последнем матче этого квартета баскетболистки Испании будут соперничать с командой Словакии.

В первом сегодняшнем матче баскетболистки Сербии одержали свою третью подряд викторию в группе В, победив команду Черногории со счетом 87:75. Сербки заняли первое место и вышли в четвертьфинал. Позже в этом квартете итальянки будут соперничать с гречанками.

В группе С сборная Словении переиграла команду Боснии и Герцеговины с результатом 91:81. Баскетболистки Бельгии вырвали победу у турчанок — 63:61 и с первого места вышли в четвертьфинал.