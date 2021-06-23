Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Сегодня в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой победили в четвертьфинальном поединке команду Швеции со счетом 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15). Самой результативной в составе белорусок стала Мария Попова, набравшая 18 очков.

В матче за выход в финал белорусские баскетболистки встретятся с командой Франции, которая сегодня во французском Страсбурге взяла верх над сборной Боснии и Герцеговины — 80:67. На предварительном этапе нынешнего континентального первенства баскетболистки сборной Беларуси заняли первое место в группе А, обыграв соперниц из Испании — 53:51 и Швеции — 78:54, но уступив Словакии — 54:58.

Также сегодня в других четвертьфиналах баскетболистки Испании в Валенсии сыграют с командой Сербии, а в Страсбурге сборная России встретится с бельгийками.

Полуфинальные встречи 38-го женского континентального первенства пройдут 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.