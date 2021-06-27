Белорусские баскетболистки заняли 4-е место на чемпионате Европы

Сегодня в поединке за бронзу 38-го женского чемпионата Европы в испанской Валенсии белорусски проиграли команде Бельгии со счетом 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16). Белорусские баскетболистки плохо провели первую четверть, сразу отпустив соперниц на десять баллов. В дальнейшем белоруски пытались догнать бельгиек, но сделать этого им не удалось. Самой результативной в составе проигравших стала Анастасия Веремеенко, набравшая 15 очков.

На предварительном этапе нынешнего континентального первенства подопечные Натальи Трофимовой заняли первое место в группе А, обыграв соперниц из Испании — 53:51 и Швеции — 78:54, но уступив Словакии — 54:58. В четвертьфинале белоруски еще раз уверенно победили команду Швеции со счетом 58:46, а в полуфинале проиграли француженкам — 61:73.

Баскетболистки сборной Беларуси в восьмой раз играли в финальной стадии континентального первенства. В дебютном турнире в 2007 году в Италии они сразу завоевали бронзовые медали. Дважды белоруски финишировали четвертыми (2009, 2015), один раз были пятыми (2013). На прошлом ЧЕ в 2019 году сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап.

В матче за чемпионский титул нынешнего первенства Старого Света встретятся сборные Франции и Сербии.