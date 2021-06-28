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15:04 (мск), источник: Прессбол

Алекс Бентли: горжусь сборной Беларуси, горжусь нашим тренерским штабом

Разыгрывающая сборной Беларуси Алекс Бентли прокомментировала поражение от бельгиек (69:77) в матче за бронзу на чемпионате Европы-2021.

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«Горжусь моей командой, была горда на протяжении всего турнира. Горжусь нашим тренерским штабом. Мы приехали на турнир, верили в себя и сражались в каждой игре. В матче за бронзу мы сыграли в защите не так хорошо, как в других играх на этом чемпионате. Бельгийки забрасывали довольно сложные броски, постоянно отсекали наших защитников при приеме мяча. Если бы мы избежали всех этих ошибок в защите, то мы выиграли бы матч. Теперь нужно сфокусироваться на новых целях», — отметила Бентли на пресс-конференции.

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