Белорусские баскетболисты победили словаков в розыгрыше Кубка вызова

В матче второго тура предварительной группы Е белорусы обыграли сверстников из Словакии с результатом 71:64 (19:12, 14:22, 16:16, 22:14). Самым результативным в составе победителей стал Даниил Борисевич, набравший 13 очков. Вчера подопечные Георгия Кондрусевича уверенно обыграли баскетболистов Косово — 101:60, а словаки уступили венграм со счетом 74:79. В своем заключительном поединке 22 июля белорусы встретятся с венгерскими баскетболистами.

В квартете D выступают сборные Швейцарии, Люксембурга, Северной Македонии и Румынии. После финиша первого этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.