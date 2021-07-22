Белорусские баскетболисты проиграли венграм в розыгрыше Кубка вызова

Сегодня в заключительном матче группового этапа подопечные Георгия Кондрусевича уступили команде Венгрии со счетом 71:93 (14:21, 24:20, 14:17, 19:35). Самым результативным в составе белорусов стал Даниил Борисевич, набравший 15 очков.

До этого в предварительной группе Е белорусские баскетболисты победили сверстников из Косово — 101:60 и Словакии — 71:64.

Итоговое положение: Венгрия — 6 очков, Беларусь — 5, Словакия — 4, Косово — 3.

Положение в квартете D: Швейцария — 5, Северная Македония — 5, Люксембург — 5, Румыния — 3.

Таким образом, 24 июля в полуфинале белорусы встретятся со швейцарцами, а венгры сыграют с северомакедонской командой. Победители полуфинальных встреч 25 июля поспорят за первое место, проигравшие сыграют в матче за третью итоговую позицию.