Белорусские баскетболисты победили румын в квалификации чемпионата мира

Сегодня во втором матче отборочной группы D в Риге подопечные Ростислава Вергуна выиграли у команды Румынии со счетом 77:72. Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Ситник, набравший 20 очков. На старте соревнований белорусы проиграли хозяевам турнира баскетболистам Латвии с результатом 83:92. До этого латвийская команда со счетом 108:72 разгромила соперников из Румынии.

Вскоре команды еще по разу встретятся между собой — 12 августа белорусы вновь будут соперничать с латвийской дружиной, а 13 августа — с румынами. На первом этапе белорусские баскетболисты заняли второе место в группе А, выиграв у команд Кипра (97:41 и 89:53) и Албании (90:50 и 93:72) и обменявшись викториями с португальцами (72:56 и 57:75).

Составы остальных групп второго раунда квалификации: С — Швеция, Португалия, Люксембург; Е — Швейцария, Словакия, Северная Македония.