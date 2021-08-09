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9 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты победили румын в квалификации чемпионата мира

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты мужской сборной Беларуси одержали первую победу на втором квалификационном этапе чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором матче отборочной группы D в Риге подопечные Ростислава Вергуна выиграли у команды Румынии со счетом 77:72. Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Ситник, набравший 20 очков. На старте соревнований белорусы проиграли хозяевам турнира баскетболистам Латвии с результатом 83:92. До этого латвийская команда со счетом 108:72 разгромила соперников из Румынии.

Вскоре команды еще по разу встретятся между собой — 12 августа белорусы вновь будут соперничать с латвийской дружиной, а 13 августа — с румынами. На первом этапе белорусские баскетболисты заняли второе место в группе А, выиграв у команд Кипра (97:41 и 89:53) и Албании (90:50 и 93:72) и обменявшись викториями с португальцами (72:56 и 57:75).

Составы остальных групп второго раунда квалификации: С — Швеция, Португалия, Люксембург; Е — Швейцария, Словакия, Северная Македония.

По итогам этого турнира в следующий этап отборочного цикла мирового первенства выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Там к ним присоединятся 24 сборные, которые будут участвовать в финальной части чемпионата Европы 2022 года. В финальную стадию мирового первенства выйдут 12 представителей Старого Света. Всего на 19-м мужском планетарном баскетбольном форуме выступят 32 команды со всех континентов. Впервые турнир пройдет сразу в трех странах — Индонезии, Филиппинах и Японии. Матчи состоятся с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

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