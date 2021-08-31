Сборная России по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Мужская сборная России попала в группу Н, в которой ее соперниками на первом этапе станут Италия, Нидерланды и Исландия.

В европейской квалификации 32 сборные поборются за 12 путевок в финальный турнир. На первом этапе они разбиты на 8 групп по 4 участника. Внутри каждой все команды проведут по 6 матчей (в два круга дома и в гостях).

Группа А: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия.

Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия. Группа В: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция.

Беларусь, Великобритания, Греция, Турция. Группа С: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения.

Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения. Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша.

Израиль, Германия, Эстония, Польша. Группа Е: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория.

Франция, Португалия, Венгрия, Черногория. Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия.

Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия. Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина.

Грузия, Северная Македония, Испания, Украина. Группа Н: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия.

Участники проведут все 6 матчей в рамках трех «окон» (во время каждого по две игры). Даты первого — 22—30 ноября 2021 года, второго — 21 февраля-1 марта 2022 года, третьего — 27 июня-5 июля 2022 года.

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По итогам первого этапа 24 сборные (по 3 лучшие из каждой группы) образуют новые «скрестные» группы с представителями соседней (А с В, С с D, Е с F, G с Н). Таким образом, соперниками сборной России, если она попадет в число трех сильнейших, станут три команды из квартета Грузия, Северная Македония, Испания и Украина.