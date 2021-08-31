Сборная России по баскетболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2023
31 августа состоялась жеребьевка европейской части отбора на ЧМ-2023, сообщает сайт Всероссийской федерации баскетбола.
31 августа состоялась жеребьевка европейской части отбора на ЧМ-2023, сообщает сайт Всероссийской федерации баскетбола.
Мужская сборная России попала в группу Н, в которой ее соперниками на первом этапе станут Италия, Нидерланды и Исландия.
В европейской квалификации 32 сборные поборются за 12 путевок в финальный турнир. На первом этапе они разбиты на 8 групп по 4 участника. Внутри каждой все команды проведут по 6 матчей (в два круга дома и в гостях).
Участники проведут все 6 матчей в рамках трех «окон» (во время каждого по две игры). Даты первого —
По итогам первого этапа 24 сборные (по 3 лучшие из каждой группы) образуют новые «скрестные» группы с представителями соседней (А с В, С с D, Е с F, G с Н). Таким образом, соперниками сборной России, если она попадет в число трех сильнейших, станут три команды из квартета Грузия, Северная Македония, Испания и Украина.
На втором этапе с учетом с учетом очков, набранных во всех матчах, каждая сборная проведет еще по три игры — с соперниками своей группы, с которыми не встречалась на первом этапе. Эти встречи пройдут в рамках трех следующих «окон» —