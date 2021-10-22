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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу.

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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации баскетбола. 50-летний сербский специалист при этом продолжит работу в клубе.

Такое решение принято сегодня, 22 октября, на заседании Исполкома Российской Федерации баскетбола.

50-летний сербский специалист продолжит работу в клубе, а во второй половине ноября проведёт первый сбор национальной команды.

В ближайшее время Лукич назовёт имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.

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«В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, всё прошло позитивно, без тяжёлых моментов.

В “Нижнем Новгороде” мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть. После завершения срока контракта Базаревича появлялась информация, что РФБ рассматривает возможность его продления.

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