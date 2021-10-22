Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу.
Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации баскетбола. 50-летний сербский специалист при этом продолжит работу в клубе.
Такое решение принято сегодня, 22 октября, на заседании Исполкома Российской Федерации баскетбола.
50-летний сербский специалист продолжит работу в клубе, а во второй половине ноября проведёт первый сбор национальной команды.
В ближайшее время Лукич назовёт имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.
«В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, всё прошло позитивно, без тяжёлых моментов.
В “Нижнем Новгороде” мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской Федерации баскетбола.
На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть. После завершения срока контракта Базаревича появлялась информация, что РФБ рассматривает возможность его продления.