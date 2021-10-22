Зоран Лукич — новый тренер сборной России. Что мы о нем знаем и что это значит

Сергей Базаревич уходит.

Этого ждали больше месяца, и это случилось. РФБ назвала имя нового тренера мужской баскетбольной сборной России.

Сергей Базаревич уходит из команды после 6 лет. Это было удивительное время. Разные причины (в основном травмы) все время не позволяли сборной выставить боевой состав. Это случилось лишь на ЧЕ-2017 — тогда Алексей Швед и его команда дошли до полуфинала. Потом был чемпионат мира-2019, а потом — пандемия коронавируса, которая перенесла Олимпийские игры и квалификацию к ним на 2021 год. В Сплите у российской команды (снова ослабленной травмами) все быстро закончилось: два поражения в группе и непопадание в Токио. Хотя у Базаревича истек срок контракта, его рассматривали в качестве одного из кандидатов на новый призыв. Не в этот раз.

Базаревич уже попрощался с командой на официальном сайте РФБ:

— Сборной России — удачи и новых побед. Вместе мы прошли два больших турнира — Евробаскет-2017, Кубок мира-2019, три успешных отбора. Не хватило Олимпиады, которая стала бы венцом этого путешествия. Благодарен всем трем с лишним десяткам игроков, которые прошли через национальную команду за эти шесть лет, всему тренерскому штабу, медицинскому персоналу, работникам федерации. Спасибо всем, кто помогал создавать в сборной эту атмосферу — мне кажется, у нас неплохо получилось. Желаю всем удачно продолжать работать на благо российского баскетбола и получать от этого удовольствие.

Считалось, что всего кандидатов трое: кроме Базаревича в список входили Андрей Мальцев из «Химок» и Зоран Лукич из «Нижнего Новгорода». Но по большому счету выбор угадывался заранее. В высказываниях президента РФБ Андрея Кириленко можно было уловить легкий намек на желание сменить тренера (в конце концов, это стандартная процедура в таких ситуациях). А опыт Мальцева именно в роли главного тренера ограничивается несколькими месяцами в подмосковной команде, которая в прошлом сезоне затонула в Единой лиге ВТБ и теперь относительно молодежным составом покоряет Суперлигу.

К тому же после олимпийского отбора Кириленко нажал кнопку перезапуска сборной, и это коснется всего. И тренерского штаба (его Лукич объявит на днях), и состава (он помолодеет). Говорят, опытные игроки уже присылают в офис федерации удочки с вопросами, попадают ли они под реновацию.

Зоран Лукич:

— В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов. В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии.

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Если вы ни разу не слышали, кто такой Зоран Лукич, вот что нужно знать:

1. Он единственный тренер Единой лиги, у которого русские реально играют

Зоран все время повторяет: ему все равно, какого цвета у игрока паспорт. Это не особо применимо к сборной, но при желании трактуется так: в каждом матче играют сильнейшие. У Лукича не может быть любимчиков. Как в футбольной сборной Валерия Карпина гуляет капитанская повязка, так игровые минуты в баскетболе могут меняться ежедневно.

2. Он очень любит тренировки и дисциплину

Игрокам «Нижнего» привыкать не придется, остальным баскетболистам — приготовиться.

Не то чтобы у Базаревича на сборах был курорт, но стиль игры предыдущего тренера подразумевал высокую скорость и быстрое мышление на паркете. Лукич — это прежде всего физика и дисциплина. Идеально для молодых игроков, которых теперь в сборной стоит ждать много.

3. Он уже давно воспитывает игроков для сборной

Сам Лукич говорит, что это не специально. Через решение турнирных задач тренер параллельно ищет новые возможности для молодых баскетболистов. Первым игроком сборной из «Нижнего» стал Семен Антонов: прямиком с Волги — к бронзе ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012.

Потом через «НН» дорогу в сборную проложили Дмитрий Кулагин, Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Владимир Ивлев и еще много кто. Теперь, когда сборная идет на омоложение, стоит ждать новых героев. Например, 19-летний Антон Карданахишвили из ЦСКА летом дебютировал в национальной команде, а теперь ушел в аренду — куда? — правильно, к Лукичу в «Нижний».

4. Он вывел «Нижний Новгород» в Евролигу и тут же ушел из команды

7 лет назад «Нижний» неплохо пошумел в Единой лиге, пройдя три раунда плей-офф («Астана», «Химки», «Летувос Ритас») с одним поражением. Перед ЦСКА все же спасовал (0−3), но и второго места хватило для сенсационного выхода в Евролигу. Лидеру команды Антонову было 25 лет.

В главном еврокубке «Нижний» играл уже с новым тренером Айнарсом Багатскисом. Лукич внезапно ушел из команды прямо с порога новой жизни, но что-то подсказывало: он еще вернется. Так и случилось в 2017 году, когда Зоран стал спортивным директором «Нижнего», а потом и вернулся на тренерскую работу.

5. Первые два окна — на разминку, третье — на закладку базы

С переходом ФИБА на календарь с окнами сборных (опять же как в футболе) у болельщиков появилась возможность живьем смотреть официальные матчи своих команд у себя дома. Но эти окна такие короткие, что часто на сборах команды успевают потренироваться всего по 3−4 раза. Ближайшая возможность провести сколько-нибудь значимый сбор — летом. Но до того времени национальная команда соберется два раза — в ноябре и феврале — и проведет по два матча в каждое окно.