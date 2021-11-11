Белорусские баскетболистки победно стартовали в квалификации чемпионата Европы

Сегодня в поединке первого тура квалификационной группы I белоруски уверенно переиграли в Праге команду Чехии со счетом 66:60 (15:19, 15:12, 19:16, 17:13). В первой половине встречи хозяйки смогли на равных противостоять белорускам и ушли на большой перерыв с минимальным перевесом — 31:30. Затем подопечные Натальи Трофимовой полностью захватили инициативу и без особых проблем довели встречу до победы. Самой полезной в составе белорусской команды стала Мария Попова, в активе которой 25 очков, 4 подбора под щитами и 3 результативные передачи. Анастасия Веремеенко набрала 17 очков, у Татьяны Лихтарович 12 баллов.