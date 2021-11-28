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28 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты проиграли грекам в квалификации ЧМ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке 2-го тура квалификационной группы В подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Салониках сборной Греции со счетом 67:77 (18:16, 12:22, 18:20, 19:19). Самыми результативными в составе проигравших стали Владислав Близнюк и Максим Салаш, набравшие по 17 очков. На старте турнира белорусы победили в Минске турецких баскетболистов с результатом 84:70, а греки проиграли в Ньюкасле команде Великобритании со счетом 69:78.

В другом матче второго тура турки победили британцев — 84:67.

После двух игровых дней все команды набрали по 3 очка.

Составы остальных групп европейской квалификации:

А — Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия.

С — Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения.

D — Израиль, Германия, Эстония, Польша.

Е — Франция, Португалия, Венгрия, Черногория.

F — Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия.

G — Грузия, Северная Македония, Испания, Украина.

Н — Нидерланды, Исландия, Италия, Россия.

В следующий раунд отборочного турнира попадут по три лучшие команды из восьми квартетов. В итоге путевки на чемпионат мира завоюют 12 представителей Старого Света.

Финальный этап 19-го мужского планетарного баскетбольного форума пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года на аренах Японии, Индонезии и Филиппин. В нем примут участие 32 команды со всех континентов.

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