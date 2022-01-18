Женскую сборную России не впустили в США на отбор ЧМ. Команда сыграет в другой стране

Такое решение было принято в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который не признаётся в США. Примечательно, что вместо трёх матчей в США россиянки проведут лишь две встречи в Доминиканской Республике. 13 февраля национальная команда России сыграет со сборной Бельгии, 14 февраля — с Пуэрто-Рико. Матч США — Россия не состоится.



В Вашингтоне пройдут три первых матча группы: 10 февраля сыграют Пуэрто-Рико и Бельгия, 11 февраля — Бельгия — США, 12 февраля — США — Пуэрто-Рико.



Путёвки в финальный турнир, который состоится в сентябре в Австралии, получат три лучшие сборные из группы. При этом американки завоевали это право как победительницы Олимпиады-2020 в Токио.