Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Ювентус
00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
Колорадо
02
Хоккей. НХЛ
13.02
Нью-Джерси
Питтсбург
24
Футбол. Зарубежный
13.02
Реал Сосьедад
Гранада
20
Хоккей. НХЛ
13.02
Вашингтон
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
13.02
Монреаль
Баффало
35
Футбол. Зарубежный
13.02
Сассуоло
Рома
22
Футбол. Зарубежный
13.02
Хоффенхайм
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
13.02
Ланс
Бордо
32
Футбол. Зарубежный
13.02
Леванте
Бетис
24
Футбол. Зарубежный
13.02
Унион Б
Боруссия Д
03
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
Швейцария
Футбол. Зарубежный
13.02
Анже
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
13.02
Брест
Труа
51
Футбол. Зарубежный
13.02
Клермон Фут
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
13.02
Нант
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
13.02
Бернли
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
13.02
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
13.02
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
02
Футбол. Зарубежный
13.02
Верона
Удинезе
40
Футбол. Зарубежный
13.02
Дженоа
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
13.02
Эмполи
Кальяри
11
Хоккей. Олимпийский турнир
13.02
Китай
Канада
05
Хоккей. Олимпийский турнир
13.02
США
Германия
32
Футбол. Зарубежный
13.02
Алавес
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
13.02
Монако
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
13.02
Милан
Сампдория
10
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. Олимпийский турнир
13.02
Финляндия
Швеция
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
18Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня
25Россия проиграла Чехии
13 февраля, источник: Чемпионат.com

Сборной Испании порекомендовали не ехать на выездной матч с Украиной в отборе ЧМ

Министерство иностранных дел Испании посоветовало баскетбольной национальной команде воздержаться от поездки на Украину на матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2023. Об этом сообщает Marca.

Наверх
Источник: AP 2022

Испания должна сыграть с Украиной 24 февраля в Кордове, а ответный матч запланирован на 27 февраля в Киеве.

В ФИБА уверяют, что они не вправе говорить о наличии военного конфликта, из-за которого встреча могла бы быть перенесена. Несмотря на это, существует вероятность того, что матч может быть сыгран в другой стране. Этот вопрос будет решаться завтра, 14 февраля, на специальном заседании технической комиссии ФИБА.

После двух игр испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своём активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь