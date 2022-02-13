Сборной Испании порекомендовали не ехать на выездной матч с Украиной в отборе ЧМ

В ФИБА уверяют, что они не вправе говорить о наличии военного конфликта, из-за которого встреча могла бы быть перенесена. Несмотря на это, существует вероятность того, что матч может быть сыгран в другой стране. Этот вопрос будет решаться завтра, 14 февраля, на специальном заседании технической комиссии ФИБА.