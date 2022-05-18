ФИБА исключила сборные России и Беларуси из своих соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований. Об этом информирует пресс-служба организации.

Сообщается также, что все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республики Беларусь до дальнейшего уведомления. Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.