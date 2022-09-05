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00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турция пригрозила сняться с Евробаскета из-за нападения грузинских игроков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан заявил, что национальная команда страны может сняться с чемпионата Европы, если организаторы не предоставят записи с камер наблюдения инцидента с дракой, произошедшей во время матча с командой Грузии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турки в воскресенье в Тбилиси проиграли грузинам во втором овертайме матча группового этапа со счетом 83:88. За 4 минуты 48 секунд до конца четвертой четверти Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе ввязались в потасовку после фола грузина на форварде клуба НБА «Филадельфия». Оба игрока были дисквалифицированы, однако, как утверждают представители сборной Турции, после этого Коркмаз подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских баскетболистов Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

«Если нам не предоставят записи с камер наблюдения, мы покинем турнир», — цитирует Онана Basket News.

«На площадке всегда есть напряжение, и атмосфера была очень хорошей, — сказал помощник главного тренера сборной Турции Хакан Демир. — Но затем наш игрок ушел в раздевалку, и в драку ввязались трое игроков сборной Грузии и охрана. Это недопустимо. Игроки могут ссориться на площадке, но за ее пределами они друзья. Но если вмешивается охрана или полиция, я не знаю, мы посмотрим видеоматериалы. Такие вещи — большое разочарование».

Кроме того, сборная Турции заявила, что подаст протест в Международную федерацию баскетбола (FIBA), так как после инцидента Коркмаза с Санадзе на счетчике времени пропали 22 секунды.

Чемпионат Европы по баскетболу стартовал 1 сентября. Турнир проходит в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

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