Турция пригрозила сняться с Евробаскета из-за нападения грузинских игроков

Турки в воскресенье в Тбилиси проиграли грузинам во втором овертайме матча группового этапа со счетом 83:88. За 4 минуты 48 секунд до конца четвертой четверти Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе ввязались в потасовку после фола грузина на форварде клуба НБА «Филадельфия». Оба игрока были дисквалифицированы, однако, как утверждают представители сборной Турции, после этого Коркмаз подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских баскетболистов Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

«Если нам не предоставят записи с камер наблюдения, мы покинем турнир», — цитирует Онана Basket News.

«На площадке всегда есть напряжение, и атмосфера была очень хорошей, — сказал помощник главного тренера сборной Турции Хакан Демир. — Но затем наш игрок ушел в раздевалку, и в драку ввязались трое игроков сборной Грузии и охрана. Это недопустимо. Игроки могут ссориться на площадке, но за ее пределами они друзья. Но если вмешивается охрана или полиция, я не знаю, мы посмотрим видеоматериалы. Такие вещи — большое разочарование».

Кроме того, сборная Турции заявила, что подаст протест в Международную федерацию баскетбола (FIBA), так как после инцидента Коркмаза с Санадзе на счетчике времени пропали 22 секунды.