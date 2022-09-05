Турки грозятся сняться с Евробаскета. Их лидера якобы побили на стадионе

Четвертый день Евробаскета запомнился не только битвой Германии и Литвы (107:109 2ОТ), которая закончилась протестом прибалтов (в итоге он был отклонен ФИБА), но и сумасшедшей разборкой в матче Грузия — Турция (83:88 2ОТ) в Тбилиси. Представители Федерации баскетбола Турции (ФБТ) заявляют, что группа грузинских игроков напала на форварда Фуркана Коркмаза, когда он направлялся в раздевалку после удаления.

Вице-президент ФБТ Омер Онан заявил, что если организаторы не предоставят видео с камер наблюдения в подтрибунном помещении, то команда снимется с турнира. Еще турки подали протест на судейство. Оказывается, что во время стычки Коркмаза и Дуды Санадзы (после которой оба были удалены) судейский столик не остановил время. В итоге в четверти пропало 22 секунды. Ужасная техническая ошибка, которая может привести к переигровке. Но захотят ли турки теперь вообще играть в столице Грузии?

Что произошло в тоннеле?

Наставнику турков Эргину Атаману не нравится выбор Грузии в качестве одного из организаторов Евробаскета-2022. Уже после первого матча с Черногорией он пожаловался на отсутствие атмосферы. Мол, звездные игроки приехали на турнир, а играют при пустых трибунах. «На игре было около сотни зрителей. Какая разница между Евробаскетом и турнирами юношеских сборных?» — сетовал двукратный победитель Евролиги.

После игры с Болгарией Атаман отметил, что недоволен гостиницей. От нее до арены команда добирается больше часа. Причем на не самом удобном транспорте: «У ряда игроков есть проблема со спиной, на ряд тренировок я их просто не беру. Нам слишком далеко ехать до арены».

Апогей же наступил в матче с хозяевами. Тут с атмосферой не было проблем — полные трибуны разгоряченных зрителей, которые очень хотели наказать Атамана за резкие высказывания. Сборную Турции мощно освистывали всю игру, а когда в середине четвертой десятиминутки между Коркмазом и Санадзе произошла стычка, болельщики начали кидать на паркет посторонние предметы.

Рефери долго просматривали эпизод и в итоге досрочно отправили обоих игроков отдыхать. Когда Коркмаз шел по тоннелю в раздевалку, на него напали трое грузинских игроков и кто-то из службы безопасности. Позже выяснилось, что это были Санадзе, Гога Битадзе и Торнике Шенгелия. Последние двое не попали в итоговую заявку своей сборной из-за травм, поэтому не имели права находиться в подтрибунном помещении.

«Когда Коркмаз шел по коридору в раздевалку с наши тренером, на него напали не участвовавшие в матче игроки сборной Грузии вместе с удаленным игроком и полицией, — заявил вице-президент ФБТ Омер Онан. — По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией. Я сообщил об этом официальным лицам ФИБА. И хочу обратиться к ним через СМИ: не позволяйте никому обманывать себя и считать нас глупыми. Нам должны предоставить все видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если организаторы этого не сделают, то мы покинем турнир».

В грузинских СМИ отмечают, что никакого нападения не было. Игроки просто поговорили на повышенных тонах и немного потолкались. Похоже, только видео рассудит две стороны.

Вопрос 22 секунд

Грузия в итоге выиграла во втором овертайме, но после матча больше обсуждали не игру, а околобаскетбол. Эргин Атаман был удален во время овертайма, поэтому на пресс-конференцию пришел его ассистент Хакан Демир. Он подчеркнул, что туркам осталось сыграть два матча в Тбилиси, но он не уверен, что это безопасно: «Мы приехали сюда играть в баскетбол, а не боксировать. Поэтому мы очень обеспокоены слабостью системы безопасности, которая сегодня была продемонстрирована. Будем следить за развитием событий, не исключаю, что мы больше не сыграем в Тбилиси. Охранники, вместо того чтобы защищать нас, наоборот, провоцировали игроков и официальных лиц на драку. Это недопустимо».

Еще один важный момент, который может изменить расклад сил в этой группе, — возможная переигровка матча. Вероятно, без зрителей. Дело в том, что из-за недосмотра судейского столика в четвертой четверти было сыграно не 10 минут, а 9:38. Сотрудник, отвечающий за табло, забыл выключить секундомер во время стычки Коркмаза и Санадзе. Турки считают, что это напрямую повлияло на результат, и подали протест.

И если протест литовцев не был даже рассмотрен (был подан позднее чем через 60 минут после финальной сирены; игровые эпизоды не опротестовываются), то «исчезновение» 22 секунд — серьезное регламентное нарушение.