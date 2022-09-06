Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу

Все три команды продолжают идти на Евробаскете-2022 без поражений, что и позволило им гарантировать себе выход в плей-офф за два тура до завершения групповой стадии турнира.

Напомним, сборная Греции сегодня оказалась сильнее Великобритании (93:77), сербы разгромили национальную команду Финляндии (100:70), а сборная Украины оказалась сильнее сборной Италии (84:73).

Ранее путёвки в плей-офф себе уже обеспечили национальные команды Германии, Словении и Франции.