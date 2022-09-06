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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу

По итогам пятого игрового дня чемпионата Европы по баскетболу 2022 года сразу три команды — сборные Сербии, Греции и Украины — обеспечили себе путёвку в плей-офф турнира.

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Источник: AP 2022

Все три команды продолжают идти на Евробаскете-2022 без поражений, что и позволило им гарантировать себе выход в плей-офф за два тура до завершения групповой стадии турнира.

Напомним, сборная Греции сегодня оказалась сильнее Великобритании (93:77), сербы разгромили национальную команду Финляндии (100:70), а сборная Украины оказалась сильнее сборной Италии (84:73).

Ранее путёвки в плей-офф себе уже обеспечили национальные команды Германии, Словении и Франции.

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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