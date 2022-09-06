Турецкая федерация баскетбола обратится в CAS по матчу с грузинами

Сборная Турции в воскресенье в Тбилиси проиграла команде Грузии после двух овертаймов со счетом 83:88. После матча TBF подала протест в FIBA из-за инцидента с потасовкой в четвертой четверти, когда со счетчика времени пропали 22 секунды. FIBA отклонила протест сборной Турции.

«Мы осуждаем решение отклонить протест из-за нарушения правила, которое мы якобы допустили в конце матча, которое привело к потери 22 секунд. TBF не принимает решение FIBA, которая посчитала, что “ошибка во времени действительно была, но она не могла определить, что эта потеря времени определенно изменит исход матча”. Мы будем отстаивать все наши права в CAS», — говорится в сообщении.

За 4 минуты 48 секунд до конца четвертой четверти Коркмаз и Дуда Санадзе ввязались в потасовку после фола на баскетболисте «Филадельфии». Оба игрока были дисквалифицированы, однако, как утверждали представители сборной Турции, после этого Коркмаз подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских баскетболистов Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе. Сборная Турции пригрозила сняться с Евробаскета, если ей не предоставят записи инцидента с дракой с камер наблюдения. FIBA объявила, что ведет расследование этого инцидента.