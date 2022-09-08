«Не из этого мира». Лука Дончич установил рекорд и разорвал Францию на Евробаскете

В феврале Луке Дончичу исполнилось 23 года. Но до сих пор непонятно, где же всё-таки та самая верхняя планка, выше которой словенский вундеркинд прыгнуть не может. Хотя про прыжки это не совсем по адресу. Над формами Дочича не смеялся только ленивый. Кажется, что он вовсе забыл (или не знал) дорогу в тренажёрный зал, но почему-то это никак не сказывается на результативных действиях 77 номера «Даллас Маверикс». Лука и сам спокойно шутит над собой, сравнивая себя с Зайоном Уильямсоном.

В следующем сезоне звезда «Маверикс» заработает $ 37 млн, а потом ещё три сезона подряд будет гарантированно получать 40+ миллионов. Удивительно, но при малейшей возможности Лука отправляется в расположение сборной, чтобы помочь своей стране на крупных турнирах. Именно его игра позволила Словении завоевать «золото» прошлого Евробаскета, хотя Дончичу на тот момент было всего 18 лет! После этого балканцы остановились в шаге от медалей Олимпиады, на которой Лука снова блистал результативностью.

И вот наступил Евробаскет-2022, куда словенцы приехали в статусе действующих чемпионов. Группа Б, которую сразу прозвали «группой смерти», как будто разогревала Дончича и Ко перед плей-офф. Уже в первом матче они показали характер, сломив сопротивление очень крепких литовцев, а после спокойно разделались с Венгрией. Только поражение от Боснии и Герцеговины стало сенсацией. Лука тогда отбегал 35 минут и смазал все 8 дальних бросков.

Но два матча подряд Дончич плохо не играет. Уже против Германии он активировал все свои атакующие опции, набрав в итоге 36 очков за 34 минуты с 56% реализации с игры. И тогда ещё никто не мог представить, что это было только начало перед сложной встречей с французами.



Перед началом поединка французы выглядели чуть предпочтительнее. Особенно, учитывая тот факт, что основной центровой словенцев Майк Тоби получил неприятную травму голеностопа, наступив на ногу арбитру во время стартового спорного в прошлом матче.

Лука Дончич обожает сложности. Точнее, для него это дополнительные возможности проявить себя. Он практически не уходил с паркета в игре с Францией, отдохнув лишь 76 секунд игрового времени. И это, представьте себе, только повысило процент реализации бросков!



За четыре матча на групповой стадии Лука забил 6 трёхочковых, потратив на это 30 попыток (процент реализации 20). В кольцо Франции Дончич отправил также 6, но для этого ему понадобилось всего 11 попыток. Один из его бросков получился по-настоящему цирковым: Дончич на исходе владения оттолкнулся правой ногой, находясь на трёхочковой дуге боком к кольцу, выбросил мяч по высокой траектории, а тот попал прямиком в цель.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b0XGp8cb5JA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очень странно реагировал на действия Дончича главный тренер Франции Венсан Колле. Лидер словенцев делал всегда одно и тоже, стараясь разменяться на большого игрока, а получив неравноценную смену, атаковать издали или в проходе. Колле словно заворожённый смотрел на то, как Лука издевается центровым Венсаном Пуарье, забивая через него издали снова и снова. Уже после матча наставник Франции косвенно обвинит во всём арбитров, а его поддержит президент федерации баскетбола.

«Мы не чувствовали никакого уважения. У Словении есть Лука Дончич, хорошо… Но сборная Франции тоже кое-чего добилась за последние несколько лет. Мы не требуем другого отношения. Мы просто хотим, чтобы всё было честно. Это часть игры, но до определённого момента. И в этой игре к нам отнеслись плохо», — сказал Колле.



«Все согласятся с Венсаном Колле. Солидарен с нашими синими, желающими справедливого судейства», — написал президент баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта.

Показательный факт: игроки обеих команд после матча восторгались Лукой Дончичем и не говорили о судействе. Дончич действительно провёл исторический матч, набрав в итоге 47 очков — это второй результат за всю историю Евробаскетов и лучший в 21 веке. Менее чем за сутки он смог отгрузить 83 очка в кольца Германии и Франции. Сразу после финальной серены дифирамбы словенцу пели НБА, его «Даллас», официальный канал ФИБА и звёзды баскетбола и спорта.



«Дончич — талант поколения. Когда вы позволяете ему играть хорошо в одной, двух, трёх играх подряд, он обретает уверенность. И после этого он начал делать действительно сложные для нас броски. Это было ошибкой с нашей стороны. Он действительно хорош, но когда он бросает так — играть против него очень тяжело. Когда вы даёте ему выполнять такие броски, он обретает уверенность и его тяжело остановить. Ему нельзя позволять играть легко», — не стал жалеть комплименты после игры лидер французов Эван Фурнье.

«В ситуации с Дончичем всё гораздо сложнее, чем “нападение лучше, чем защита”. Баскетбол — командная игра. Лука, безусловно, фантастический игрок. Он способен играть так, как удавалось только нескольким людям за всю историю этой игры. Он способен делать своих партнёров по команде лучше и при этом забрасывать. Сегодня у него был большой вечер. Всегда есть разговоры о том, что и кто должен был сделать. Но некоторые из его бросков были действительно очень жёсткими. Стоит снять перед ним шляпу, когда он выполняет такие броски», — сказал лидер французов Руди Гобер.



«Легендарно! Лука Дончич просто не из этого мира. Наибольшее количество очков в матчах Евробаскета за последние 65 лет, и мы все стали этому свидетелями», — написал официальный аккаунт международной федерации баскетбола.



Словенцы уверенно вышли в ⅛ финала, где сыграют с Бельгией. Соперник для действующих чемпионов более чем по силам. Кажется, что свой лучший матч бельгийцы уже на этом турнире сыграли, сенсационно обыграв испанцев. Сейчас у Дончича и его партнёров будет пара дней на отдых, чтобы восстановить силы и подготовиться к новым подвигам.