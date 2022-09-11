Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в ⅛ финала
Сборная Украины не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, уступив в ⅛ финала национальной команде Польши.
Сборная Украины не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, уступив в ⅛ финала национальной команде Польши.
Матч проходил в Берлине (Германия) и завершился со счётом 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19) в пользу польских баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе украинцев лучшую результативность показал форвард Вячеслав Бобров. На его счету 15 очков.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября. Начало противостояния — в 19:00 мск.