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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в ⅛ финала

Сборная Украины не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, уступив в ⅛ финала национальной команде Польши.

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Источник: Reuters

Матч проходил в Берлине (Германия) и завершился со счётом 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19) в пользу польских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе украинцев лучшую результативность показал форвард Вячеслав Бобров. На его счету 15 очков.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября. Начало противостояния — в 19:00 мск.

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