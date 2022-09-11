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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финляндия победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.

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Источник: Reuters

В матче ⅛ финала финны обыграли команду Хорватии — 94:86.

Самым результативным игроком встречи стал лидер финской команды Лаури Маркканен, который записал в свой актив 43 очка и девять подборов.

В следующем раунде Финляндия встретится со сборной Испании, которая накануне оказалась сильнее команды Литвы (102:94 ОТ).

Баскетбол. Чемпионат Европы. ⅛ финала

Финляндия — Хорватия — 94:86 (20:21, 25:22, 22:22, 27:21)

11 сентября. Берлин. «Mercedes-Benz Arena».

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