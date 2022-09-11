Финляндия победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евробаскета
Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.
Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.
В матче ⅛ финала финны обыграли команду Хорватии — 94:86.
Самым результативным игроком встречи стал лидер финской команды Лаури Маркканен, который записал в свой актив 43 очка и девять подборов.
В следующем раунде Финляндия встретится со сборной Испании, которая накануне оказалась сильнее команды Литвы (102:94 ОТ).
Баскетбол. Чемпионат Европы. ⅛ финала
11 сентября. Берлин. «Mercedes-Benz Arena».