Дабл-дабл Адетокунбо помог Греции обыграть Чехию и выйти в четвертьфинал Евробаскета
В Германии завершился матч ⅛ финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин, в котором Греция обыграла Чехию.
В Германии завершился матч ⅛ финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин, в котором Греция обыграла Чехию.
Встреча завершилась победой греческих баскетболистов со счетом 94:88 (20:20, 21:25, 22:22, 31:21).
Самым результативным игроком матча стал звездный форвард греческой команды и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (27 очков, 10 подборов).
Греция стала последним четвертьфиналистом турнира. Ее соперником в следующем матче будет Германия.
Баскетбол. Чемпионат Европы. ⅛ финала