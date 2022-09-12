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37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
00:12 (мск), источник: Sport24

Дабл-дабл Адетокунбо помог Греции обыграть Чехию и выйти в четвертьфинал Евробаскета

В Германии завершился матч ⅛ финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин, в котором Греция обыграла Чехию.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой греческих баскетболистов со счетом 94:88 (20:20, 21:25, 22:22, 31:21).

Самым результативным игроком матча стал звездный форвард греческой команды и «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (27 очков, 10 подборов).

Греция стала последним четвертьфиналистом турнира. Ее соперником в следующем матче будет Германия.

Баскетбол. Чемпионат Европы. ⅛ финала

Греция — Чехия — 94:88 (20:20, 21:25, 22:22, 31:21)

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