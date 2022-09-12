Сербия покидает Евробаскет, Хорватию настигла карма. День сенсаций в Берлине

Евробаскет-2022

⅛ финала

Польша — Украина — 94:86

Финляндия — Хорватия — 94:86

Италия — Сербия — 94:86

Греция — Чехия — 94:88

Франция — Турция — 87:86 (ОТ)

Словения — Бельгия — 88:72

Германия — Черногория — 85:79

Испания — Литва — 102:94 (ОТ).

¼ финала

13 сентября

Германия — Греция

Испания — Финляндия

14 сентября

Словения — Польша

Франция — Италия.

Если в субботу все фавориты хоть и со сложностями, но преодолели первый раунд плей-офф Евробаскета, то в воскресенье произошла пара громких сенсаций. Под номером один, конечно, идет поражение Сербии от Италии. Команда под руководством Светислава Пешича очень уверенно преодолела групповой этап (пять побед из пяти, средняя разница «+21»), а в ⅛ финала без лишних усилий переигрывала итальянцев, которые перед Евробаскетом лишились своей главной звезды Данило Галиннари. Но провал одной четверти стоил Николе Йокичу и его партнерам практически гарантированных медалей.

Едет домой и сборная Хорватии. Боян Богданович, видимо, намерено смазал штрафные в концовке матча группового этапа с Украиной… чтобы не встречаться со Словенией в ¼ финала. Логика понятна, но за такую математику в баскетболе обычно наказывают. Так и получилось. Лаури Маркканен настрелял в кольцо хорватов 43 очка и вывел Финляндию в четвертьфинал.

Просчет Пешича

Перед Евробаскетом Сербия наряду с Францией считалась главным фаворитом турнира. Правда, фигура главного тренера сербов вызывала вопросы. Да, при Пешиче сборная последний раз выиграла крупный турнир (ЧМ-2002), но бывшему тренеру «Барселоны» и «Динамо» уже 73 года. В последние годы Пешич перестал быть интересен клубам Евролиги и готовился выйти на пенсию, но тут пришел запрос возглавить национальную команду.

Пешич согласился, но откровенно начудил с составом. Не взял на Евробаскет гениального Милоша Теодосича (да, Тео уже 35 лет, но его статистика по-прежнему топ), набрал в сборную много игроков, способных выполнять черновую работу (Давидовац, Ягодич-Куриджа, Ристич), но не созидать. Плюс с травмами на Евробаскет приехали Василие Мицич (вторая звезда команды) и Никола Милутинов.

Правда, на групповом этапе серьезные погрешности заметить было сложно. Никола Йокич показывал сумасшедшую статистику, а партнеры его здорово поддерживали. Но наступил плей-офф, и Пешич провалился. Сербия уверенно контролировала ход матча на протяжении трех четвертей с Италией. Видимо, тренер посчитал, что дело сделано, и дал своему лидеру передышку. Без Йокича итальянцы сделали рывок 16:2.

Лучшим в составе победителей стал экс-баскетболист УНИКСа Марко Списсу. Разыгрывающий показал фантастическую статистику: 22 очка (6/9 — трехочковых), 6 передач, 4 подбора. Коэффициент полезности — 29. Причем почти все дальние попадания Списсу пришлись на тот момент, когда Италия перевернула ход встречи.

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У Сербии оставалось 7 минут, чтобы отыграть отставание в 10 очков, но все игроки ростера боялись атаковать и отдавали мяч Йокичу. Итальянцы это поняли и поставили MVP НБА два мощных блок-шота (Никола Мелли и Симоне Фонтеккьо).

Так бесславно сербы закончили турнир. «Мы шокировали весь мир», — сказал после матча наставник итальянцев Джанмарко Поццекко, который был удален по ходу встречи.

«Думаю, удаление нашего тренера открыло что-то внутри нас, — отметил Марко Списсу. — Мы начали лучше играть в защите и реализовали много трехочковых бросков. Это вернуло нас в игру. Победить такого соперника, испытывая трудности с составом, — это похоже на сон».

Спасение Гобера

В четвертьфинале Италию ждет матч с Францией. Команда Венсана Колле также едва не вылетела в ⅛ финала. Перед заключительной четвертью Турция вела «+8», а за 12 секунд до завершения четвертой четверти Джеди Осман смазал два штрафных при счете 77:75. В последней атаке Эван Фурнье допустил промах, но Руди Гобер завершил подбор данком, переведя игру в овертайм за 2,5 секунды до финальной сирены. В овертайме Франция вырвала победу благодаря решающей потере Фуркана Коркмаза.

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В овертайме победителя выявляли также Испания и Литва. Героем встречи стал еще один игрок, который в прошедшем сезоне выступал за УНИКС. Лоренцо Браун набрал 28 очков, 8 передач и 2 перехвата за 33,5 минуты на паркете: «Даже не знаю, как бы выглядела эта команда без Лоренцо, потому что они подписали его этим летом. Но что есть, то есть», — сетовал после игры форвард литовцев Миндаугас Кузминскас. Действительно, даже в самой Испании было много недовольных относительно натурализации американского разыгрывающего. После игры с Литвой недоброжелателей у Брауна на Пиренеях должно стать поменьше.

В четвертьфинале «Красная фурия» столкнется с сопротивлением сборной Финляндии. И недооценка соперника может привести к печальным последствиям. Хорватия уже получила 43 очка от Маркканена. Посмотрим, что придумает против форварда «Юты» опытный Серджио Скариоло. Кстати, хорваты второй Евробаскет подряд вылетают на стадии ⅛ финала. В 2017 году они проиграли сборной России.

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Еще одно достижение Дончича

Словения стала единственной командой, которая без проблем преодолела ⅛ финала. Очередной жертвой Луки Дончича стала Бельгия. Разыгрывающий «Далласа» настрелял 35 очков, 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Он стал первый игрок за последние 30 лет, набравший 30+ очков в трех матчах подряд на Евробаскете. Дальше словенцы встретятся с Польшей, которая сумела переиграть Украину. За 40 секунд до конца команда Игора Миличича вела всего «+2», но в решающей атаке защитник «Торонто» Святослав Михайлюк допустил роковой промах. Героем матча стал бывший капитан «Зенита» Матеуш Понитка — 22 очка, 9 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Польша вышла в четвертьфинал Евробаскета впервые за 25 лет.

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