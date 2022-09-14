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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Греция вылетела с Евробаскета, проиграв Германии в ¼ финала

Сборная Греции сенсационно проиграла сборной Германии в ¼ финала Евробаскета-2022 со счетом 96:107.

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Источник: Reuters

Греция считалась одним из главных фаворитов турнира. Команда завершила групповой этап с показателями 5−0 и обыграла Чехию (94:88) в ⅛ финала.

За греческую сборную выступал двукратный MVP НБА, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

Германия является одной из стран-хозяек Евробаскета. В команде также есть игроки НБА: Деннис Шредер, Даниэль Тайс и Франц Вагнер.

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