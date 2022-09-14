Греция вылетела с Евробаскета, проиграв Германии в ¼ финала

Греция считалась одним из главных фаворитов турнира. Команда завершила групповой этап с показателями 5−0 и обыграла Чехию (94:88) в ⅛ финала.

Германия является одной из стран-хозяек Евробаскета. В команде также есть игроки НБА: Деннис Шредер, Даниэль Тайс и Франц Вагнер.