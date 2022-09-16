Сборная Франции разгромила поляков и вышла в финал Евробаскета
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сборная Франции одержала разгромную победу над командой Польши в полуфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сборная Франции одержала разгромную победу над командой Польши в полуфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.
Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 95:54 (15:9, 19:9, 30:18, 31:18). В составе победителей самым результативным игроком стал Гершон Ябуселе, набравший 22 очка. У проигравшей команды по девять очков в активе Эй Джея Слотера и Михала Михалака.
В финале французы встретятся с победителем матча Германия — Испания.
Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение отстранить российские команды от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Сборную России на Евробаскете заменила команда Черногории.