Сборная Франции разгромила поляков и вышла в финал Евробаскета

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 95:54 (15:9, 19:9, 30:18, 31:18). В составе победителей самым результативным игроком стал Гершон Ябуселе, набравший 22 очка. У проигравшей команды по девять очков в активе Эй Джея Слотера и Михала Михалака.