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20:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Франции разгромила поляков и вышла в финал Евробаскета

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сборная Франции одержала разгромную победу над командой Польши в полуфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 95:54 (15:9, 19:9, 30:18, 31:18). В составе победителей самым результативным игроком стал Гершон Ябуселе, набравший 22 очка. У проигравшей команды по девять очков в активе Эй Джея Слотера и Михала Михалака.

В финале французы встретятся с победителем матча Германия — Испания.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение отстранить российские команды от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Сборную России на Евробаскете заменила команда Черногории.

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