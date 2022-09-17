Сборная Испании по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 96:91 (27:24, 19:27, 19:20, 31:20) в пользу испанцев. В составе победителей самым результативным игроком стал ранее выступавший за казанский УНИКС защитник Лоренцо Браун, набравший 29 очков. У проигравшей команды 30 очков в активе защитника Денниса Шрёдера, представляющего клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон».

Сборная Испании является трехкратным победителем Евробаскета. В финале испанцы сыграют с командой Франции, которая завоевала золото турнира в 2013 году. В матче за третье место встретятся сборные Германии и Польши. Обе встречи пройдут 18 сентября.