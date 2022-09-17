Сказка Польши закончилась разгромом, Испанию вновь спас натурализованный американец. Определились финалисты Евробаскета

Евробаскет-2022. Полуфиналы

Франция — Польша — 95:54 (15:9, 19:9, 30:18, 31:18)

Испания — Германия — 96:91 (27:24, 19:27, 19:20, 31:20)

Полуфиналы Евробаскета-2022 выдались не таким яркими, как четвертьфиналы. Польша после сенсационной победы над Словенией буквально рассыпалась в матче с Францией. За первую половину матча команда Игора Миличича набрала 18 очков — антирекорд в плей-офф Евробаскета. После перерыва французы уже экономили силы, но все равно выиграли с сумасшедшей разницей. Матч Испании и Германии получился куда более напряженным. Все решалось в последнюю пятиминутку: хозяева паркета занервничали, а опытный тактик Серджио Скариоло провел еще одну гениальную концовку. Ее героями выступили натурализованный разыгрывающий Лоренцо Браун и форвард «Хьюстона» Усман Гаруба, который до этого момента проводил довольно посредственный турнир.

Целостность Франции

Польша потерпела самое крупное поражение в истории полуфиналов чемпионатов Европы. Матеуш Понитка и компания уступили Франции «-41». Ни один из игроков поляков не смог набрать даже 10 очков (у Эй Джей Слотера и Михала Михалака — по 9). Впрочем, даже этот разгром не должен ставить под сомнение успех команды Игора Миличича.

Под руководством бывшего игрока «Енисея» Польша впервые за 50 лет пробились в полуфинал Евробаскета: «Заслуженная победа Франции, — признался после игры Миличич. — У них очень быстро двигался мяч, и они точно бросали, реализовав почти 60 процентов трехочковых. У нас игра не заладилась с самого начала. Мы не могли забросить открытые мячи, не были похожи сами на себя. Но в любом случае я поздравляю своих баскетболистов и наших болельщиков. Мы упорно боролись, и мы знаем, что мы все еще на турнире. Многие команды уже дома, поэтому мы гордимся тем, что мы здесь. И мы хотим выйти на воскресный матч с высоко поднятыми головами».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AHeXB6QRTgw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция же провела вторую половину в эконом режиме. Игровое время получили все игроки ростера (каждый отметился в протоколе набранными очками), лидеры же получили столь нужную передышку (расписание Евробаскета очень плотное, многие звезды жалуются на усталость). Так Гобер провел на площадке менее 19 минут, Гершон Ябуселе менее 23, Томас Эртель — 15,5.

«В предыдущих матчах на этом турнире у нас всегда были моменты, когда мы теряли концентрацию в обороне, — подчеркнул Гобер. — Особенно это было очевидно в ⅛ и ¼ финала, когда мы спасались только на последних секундах. Но с Польшей мы показали нашу самую целостную игру, и я действительно горжусь ребятами. Мы очень хотим победить и усердно работаем, чтобы дать себе этот шанс. У нас остался один матч. Когда мы начали готовиться к турниру, мы поставили перед собой цель привезти золото из Берлина. Теперь мы можем сделать это, осталось выиграть еще один матч».

От игрока до терапевта

Другим финалистом стала Испания. И это сенсация. Да, испанцы увезут медали с седьмого (!) Евробаскета подряд, но давайте кратно напомним с какими проблемами Скариоло столкнулся при подготовке к турниру. Испанцы по разным причинам лишились четырех своих ключевых игроков: Рики Рубио, Николы Миротича, Серхио Родригеса и Серхио Юля. Также из-за травм итальянский тренер не смог рассчитывать на вызов Абальде, Абринеса, Альдама, Диеза, Клавера, Мартинеса, Ориола… Набирается целая команда.

Лидерами обновленной сборной стали братья Эрнангомесы, Гаруба, который провел неудачный первый сезон в НБА и Лоренцо Браун, вокруг натурализации которого в Испании было очень много споров. В товарищеских матчах перед Евробаскетом парни Скариоло проиграли три матча из четырех. Веры в «Красную фурию» было немного. Выход в четвертьфинал уже считался бы отличным результатом, но не для Испании.

В группе они уступили только Бельгии, попав в первом раунде плей-офф на Литву, которая проводила неудачный турнир. Матч выдался сверхнапряженным и закончился победой Испании в овертайме. Героем встречи стал Браун (28 очков, 8 передач, 2 перехвата). Финляндию удалось победить без нервов: Браун сделал дабл-дабл, а Вилли Эрнангомес добавил 27 очков. Следующий соперник — Германия.

Немцы играют у себя дома, при переполненных трибунах. Дэвид Блатт называет их главными фаворитами турнира, а это что-то да значит. На последнюю четверть команда Шредера и Вагнера выходит при «+4», но Испания быстро отыгрывается. В концовке же Усман Гаруба, который до этого момента ничем особо не запомнился, выдает потрясающий отрезок. Забивает два штрафных, а в следующих трех атаках делает три результативные передачи. За три минуты до конца его команда ведет «+6». Немцы не нашли достойного ответа. Во-первых, лидеры подустали, во-вторых, Браун попадал практически все свои броски. У экс-игрока УНИКСа 29 очков (8 из 10 — двухочковых, 3/7 — трехочковых) и 6 передач. Если Испания выиграет золото, то примерно понятно, кто получит приз MVP.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7upAT-rqFGI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Никто не делал ставку на нас, — резюмирует Хуан Эрнангомес. — Никто в нас не верил до начала Евробаскета, но нам осталось сделать всего один шаг до чемпионства. Мы настоящая команда. Каждый из нас чувствует себя важной частью коллектива. Каждый из 12 игроков, от менеджера по экипировке до терапевта. Каждый чувствует себя значимым, и я думаю, что это наш ключ к успеху».

18 Сентября

Финал: Испания — Франция